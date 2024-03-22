徐巧芯問無人機用陸製馬達　陳建仁嗆當網紅

陳建仁備詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月22日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”徐巧芯於22日下午質詢時接著前一位藍委葉元之，繼續追問無人機隊使用陸製馬達一事，惹火“行政院長”陳建仁。陳建仁直接嗆徐巧芯在神聖的民主殿堂行網紅之事，這引來徐巧芯的不滿，不過她並沒有發怒回嗆。只是要陳建仁別栽贓她，繼續質詢下去。



陳建仁22日下午率相關部會首長赴“立法院”施政報告及備詢。



徐巧芯提到，2023年9月15日，蔡英文視察無人機生產時，當時無人機隊的報告指出台灣的軍用無人機已經完全不使用大陸製造的零件。這被視為一個重大成就，因為台灣能夠自行生產所需零件。然而，當賴清德今日訪問時，發現一個標有“MIC”的馬達驅動器，這表明它是由位於中國南昌的三瑞智能科技股份有限公司製造的，售價為369美元。



對此，“行政院長”陳建仁回應說，該廠商只是在測試階段使用了該零件，並且台灣現在已經能夠自行生產相關零件，不應該大驚小怪。徐巧芯不滿陳建仁的態度追問，發現標有“MIC”的零件，只是被視為小題大做？陳建仁則表示，廠商只是在測試過程中使用了這些零件，並直接嗆聲在“立法院”追問這個問題是無意義的，批評徐巧芯是在神聖的民主殿堂行網紅。



徐巧芯儘管不滿，但只是要陳建仁注意言詞，不要栽贓她是網紅。接著進一步詢問，是否會有後續的追查，及“行政院”是否會要求廠商在未來的展覽中也要注意不使用標有“MIC”的樣品。陳建仁回應說，當然會盡量避免在展覽中使用帶有“MIC”的零件。許多廠商在發現這件事情後，已經不再使用這些零件，因為台灣已經有自產零件可用。