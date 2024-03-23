中評現場：港僑聯會舉辦兩會精神分享會

分享會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月23日電 （記者 盧哲）香港僑界社團聯會（港僑聯會）22日下午在香港會議展覽中心舉辦2024年全國“兩會”精神分享會，聯會領導層、團體會員代表和嘉賓共260多人出席。



全國人大常委、立法會議員李慧瓊，全國政協委員、港僑聯會會長黃楚基，全國政協港澳台僑委員會副主任、港僑聯會永遠名譽會長屠海鳴，全國人大代表、港僑聯會會員孫偉勇，全國政協委員、港僑聯會常務副會長程燕，全國政協委員、香港中華廠商聯合會會長、港僑聯會常務副會長盧金榮，全國政協委員、立法會議員、港僑聯會名譽顧問黃錦輝，全國政協委員、港僑聯會名譽會長周厚立，全國政協委員、香港上海浦東聯會會長樊敏華等代表及委員分別在分享會上發言。



全國政協委員、港僑聯會會長黃楚基表示，今年是中華人民共和國成立75周年，是實施“十四五”規劃的關鍵一年，全國兩會在新時代新征程上標註新的方位，同時規劃目標任務，將對未來一年改革發展作出新部署，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。黃楚基說，《政府工作報告》中提到“加強和改進僑務工作，維護海外僑胞和歸僑僑眷合法權益，彙聚起海內外中華兒女共同致力民族復興的磅礴力量”這些要點充分體現了黨和國家對僑務工作的重視，對海外僑胞、歸僑僑眷的關懷，讓海內外華僑華人深受鼓舞，倍感振奮。



黃楚基表示，當日分享會的內容豐富，深度和廣度兼顧，主講嘉賓從多角度和不同層面分析全國兩會的要義；這樣全方位解讀有助出席者深入瞭解國家的發展方向和步伐，增進對國情的認識。



全國人大常委、立法會議員李慧瓊表示，本次兩會高質高效，提出很多新熱點，其中比較突出的就是“新質生產力”。她介紹，2023年全國GDP超126萬億元人民幣，增速5.2％，“過去一年，我們的科技創新沒有停步，同時還要保障糧食安全、能源安全等等，這份成績來之不易。”李慧瓊表示，香港是發展新質生產力的沃土，亦是參與中國發展新質生的前沿，所以香港必須在發展新質生產力走在前，做表率。以香港的基礎實力，可以肩負統籌高質量發展和水平安全和發展新質生產力的擔當，同時鞏固發展國際金融中心地位。

