羅明才問是否還推動台獨？陳建仁回沒有必要

陳建仁答詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月22日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”羅明才22日下午質詢“行政院長”陳建仁時，詢問政府是否還執意要推動“台獨”？陳建仁回答，政府的政策是維持現狀，沒有必要推動“台獨”與“台獨公投”。



陳建仁22日下午率相關部會首長赴“立法院”施政報告及備詢。



羅明才首先提出對於台灣觀光業的關切。他指出，隨著疫情的結束，許多國家如新加坡、日本和泰國的觀光業已經逐漸復甦。但台灣的觀光客數量卻未能達到五年前或十年前的水平。羅明才認為，這可能與地緣政治的不確定性有關，外國遊客可能擔心台灣的安全情況，並質疑政府是否會推動“台獨”與“台獨公投”。



對此，陳建仁回應，去年台灣的觀光目標已經達成，今年的目標是恢復疫情前的水平。他強調，從東南亞、東北亞及港澳地區來的遊客人數並未減少，台北市和全台各地的觀光人潮依然繁多。政府的政策是維持現狀，不希望破壞區域的穩定，這樣會影響世界的繁榮。



羅明才持續追問是否會放棄推動“台灣獨立”的問題時，陳建仁重申，政府的努力是維持現狀。他進一步聲明，台灣本身就是一個“主權獨立的國家”，並且是“自由民主法治國家”的典範。他強調，台灣的自由民主法治發展和人權保障在東亞地區是值得其他國家學習的榜樣。



最後，羅明才表示，維持和平安定的現狀不僅是台灣多數民眾的共識，也是許多海外遊客的期望。他們希望來台灣度假能夠享受輕鬆愉快的時光，因此他呼籲政府應該加強宣導，以促進台灣的觀光業發展。