中評專論：520前這麼多事 台灣很不平靜

賴清德22日參訪嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心。（照:“總統府”提供） 中評社台北3月23日電（評論員 林淑玲）台灣將在520完成政權轉移，由蔡英文交棒給賴清德，雖然同黨籍交接理應較為平順，但最近外有台海兵凶戰危，內有電價大幅調高通膨巨獸蠢蠢欲動，與廢死刑與否的對決，顯得很不平靜。



交棒前的蔡政府積極在為賴清德拆彈。台電2022年虧損新台幣2263億元，2023年因能源價格大漲，綠電昂貴，給工業用電極大優惠，又不敢在選前調高電價，全年再虧1985億元，兩年就虧逾4千億瀕臨破產。去年超徵稅收未全用於撥補台電或健保虧損，選前斥資1800億全民普發現金新台幣6000元，該還的總是要還，就在大選過後，蔡英文下台前調漲電價，水價傳出也要漲。



台灣房價直直飆，政府一邊打房，一邊給年輕人優惠利率買房，作用抵銷，不但房價高，房租也直直漲。人民收入又形成一個台灣兩個世界，科技業賺到流油，公教人員、大企業員工還算穩定，一般受薪階級難以脫離低薪泥淖，生活苦不堪言。電價調漲後，民生，外食肯定跟漲，縱使台“央行”在電價上漲前夕緊急宣佈升息半碼，也解決不了太大問題。



一股對於通膨的強烈擔憂籠罩在台灣社會，民進黨很技巧地把漲電價等負面政策趕著在賴清德520上任前處理掉，並預留近2個月時間消化負面影響。不過，電價一漲所帶動的物價飛漲是擋不住的，2012馬英九任內支持度本來很高，就因為油電雙漲被整個打下去，2012年519馬英九第二任就職前，民進黨與台聯、獨派團體等還發動了一場號稱12萬人參與的519嗆馬大遊行，可見民生問題沒處理好的殺傷力有多大。



現在連綠媒都在質疑，蔡英文的拆彈，對賴清德到底是福還是禍？還有待觀察。

