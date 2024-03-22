前兩個月中國吸收外資2150.9億元

中評社北京3月22日電／商務部22日發佈數據顯示，今年前兩個月，全國新設立外商投資企業7160家，同比增長34.9%；實際使用外資金額2150.9億元，同比下降19.9%。



商務部外資司負責人表示，今年前兩個月，中國實際使用外資金額延續了去年規模波動、結構優化的特點。去年1至2月，中國實際使用外資規模達到歷史最高水平2684.4億元，今年雖然有所下降，但仍處於近10年第三高位。跨國公司依舊看好中國市場發展機遇，持續加碼“投資中國”。



從行業看，高技術產業引資714.4億元，佔實際使用外資金額比重為33.2%，其中高技術製造業實際使用外資282.7億元，同比增長10.1%。建築業、批發和零售業實際使用外資金額分別增長43.6%、14.5%。



從來源地看，法國、西班牙、澳大利亞、德國實際對華投資分別增長585.8%、399.3%、144.5%、19.8%（含通過自由港投資數據）。



“總體來看，外商投資是市場行為，數據起伏波動是正常現象、符合市場規律。”商務部外資司負責人說，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，中國市場規模超大、供應鏈配套完備、基礎設施完善、人力資源豐富等構成的引資綜合優勢依然突出，再加上一系列穩經濟、促開放、引外資的政策效應持續顯現，將為吸引外資創造更有利的條件。