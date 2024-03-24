嚴震生語中評：太平島蔡英文去否？有何難？

嚴震生。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月23日電（記者 黃筱筠）蔡英文是否在520卸任前登太平島，朝野進行攻防，在野黨認為蔡因美方壓力才不去。台灣政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生接受中評社訪問表示，南海情勢如果5年都不好，那蔡英文都不要去了嗎？



嚴震生，美國德州大學歷史系、政治系雙碩士，普渡大學政治系博士，專長比較政治、國際關係、美國政治、美中台關係及非洲政治。曾任政大國關中心中國社會經濟研究所代所長、美歐研究所所長，現為國關中心兼任研究員。



他表示，可能是去太平島只能搭乘軍用運輸機，一般民航機無法降落，蔡英文可能不想搭乘。但登上太平島就是一個畫面。如果蔡英文對於太平島覺得路程太遠，至少要去東沙，南沙有多國主權爭議，東沙衹有兩岸爭議，美方可能會講一些，但是影響應該不大。



嚴震生說，陳水扁、馬英九都去過太平島。陳水扁登太平島時，美方並不是這麼批判，馬英九去太平島，美方批判，還阻擋了2次，之後馬英久因為要卸任就不管了，就去登島。



他也表示，府方有人說蔡英文去太平島對大陸有利，但又說飛向太平島路程很遠，可能大陸軍機會阻撓，那不是前後矛盾嗎？對大陸有利，大陸為什麼要攔阻蔡英文去太平島，怎麼會有危險呢？這樣是兩岸共同維護太平島主權。

