馮國豪語中評：蔡赴太平島若解放軍伴飛？

馮國豪。(中評社 資料照) 中評社台中3月23日電（記者 方敬為）民進黨府院迄今未表態蔡英文是否比照陳水扁、馬英九在卸任前登太平島宣示“主權”。台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪接受中評社訪問表示，蔡英文去比不去為難，因為美國基於形勢複雜，不樂見蔡添亂，另太平島有兩岸連結，民進黨或有疑慮，尤其蔡的主張遊走在陸方底線邊緣，若登島，大陸可能會有所作為，風險太高，研判蔡英文登島機率偏低。



馮國豪，政治大學中山人文社會科學研究所博士，主要學術專長包括文化創意產業與行銷、兩岸經濟等，先後任教於世新大學、台北教育大學等。台灣新故鄉智庫協會為台灣民眾黨主席柯文哲所創。



太平島港側浚深及碼頭整修工程近日完工啟用，藍委呼籲蔡英文卸任前登島，宣示“主權”，綠委則持相反意見。國民黨籍“立法院”“外交國防委員會”召委馬文君已排定委員會5月16日赴太平島考察。



分析蔡英文登太平島的遲疑，馮國豪表示，陳水扁、馬英九卸任前都有登島，尤其馬更是在美國的反對下登島。因此藍營當然希望蔡英文比照馬英九到太平島宣示主權，這非常合理。因為剛好當地完成了碼頭設施改善工程，只是現在整個大環境可能不適合，這也是綠營與蔡政府主要疑慮之處。尤其美國方面或許不樂見。



馮國豪指出，可以發現，副手當選人蕭美琴近期赴美訪問，相信除了去討論賴清德520就職談話的內容之外，可能也會對蔡英文登島的事情溝通。美國不希望蔡英文登島，主要是基於當前區域形勢複雜，國際環境不允許。

