包宗和語中評：美與中對立不智 沒有自信了

包宗和。(中評社 楊騰凱攝) 中評社台北3月25日電（記者 楊騰凱）前台灣大學副校長、台大政治系名譽教授包宗和日前向中評社表示，與中國對立對美國來說是不智的，美中可以競爭，但弄到烽火遍地並不好。且烏克蘭、加沙問題短期難解，美不可能多開戰場，若還要與中國升高對立，以美國目前的國力來說也不勝負荷。



包宗和為美國密西根大學政治學碩士、德州大學奧斯汀校區政治學博士，曾任陸委會諮詢委員、國統會研究員、台灣大學副校長、台灣大學社科院院長、台灣大學政治系主任，現為台大政治系名譽教授。研究專長包括國際政治、外交決策、國際衝突。



包宗和表示，目前美中關係看起來是止跌，可是兩強對立應該還會持續，只要這個因素存在，中美關係就會高度競爭，假設拜登成功連任，中美競爭態勢不會有大的改變，但是升溫的可能性不會太大，因為從去年底習拜會後，美方所展現的是，希望與北京方面還是有合作的面向，還有烏克蘭與加沙問題短期難以解決，美國不可能多開戰場，如果有這麼多事情要煩心，還要與中國升高對立，以美國目前的國力來說有點不勝負荷。



包宗和指出，反而是特朗普上任的話，變數比較大，特朗普現在講話還算謹慎，但是他講過要提高關稅，這必然會造成美中關係緊張，至於說台灣，特朗普過去對台灣好像是以利用為主，而且特朗普性格反覆，他如果出線對中美關係的影響還很難評估。

