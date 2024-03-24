謝如霖語中評：台灣能源儲備難應對緊急事態

謝如霖。(中評社 方敬為攝) 中評社彰化3月24日電（記者 方敬為）政治大學台灣安全研究中心日前舉辦“2023TTX區域安全兵推”，發現一旦台海發生衝突，台灣的能源儲備難以因應封鎖攻勢。環保團體看守台灣協會秘書長謝和霖接受中評社訪問表示，以台灣當前的能源現況來看，確有隱患，若持續依靠燃煤、燃氣發電，面對緊急事態發生，能源儲備與供應會是相對脆弱的一環。



謝和霖，台灣大學化學工程碩士，長年關注環保議題，擅長從科學數據分析、精進環境保護，20多年來關注廢棄物處理議題，以化工專業帶領反焚化爐運動，並鑽研塑膠毒害研究，督促政府減塑。目前是環保團體看守台灣協會秘書長。



日前進行的“2023TTX區域安全兵推”報告指出，台灣在面對台海衝突情境，面臨嚴重問題是能源儲備，當前台灣的電力42%靠燃煤、戰備儲量40至42天，天然氣39%、儲量11至14天，核能8%，燃煤、燃氣都仰賴外部輸入，一旦遭遇封鎖，立即凸顯脆弱性。供電系統同樣脆弱，電網關鍵樞紐集中於三大超高壓變電所，一旦被毀就可能全面癱瘓。



針對台灣的能源儲備難以因應緊急事態，謝和霖表示，確實有相關隱患，這也凸顯出台灣的能源供需缺乏所謂的總量管制，以及能轉型效率跟不上用電需求。



他提到，政府雖然已持續推進綠能發展，但可以發現，火力發電占比仍高達八成，面對封鎖問題，能源供應就會出狀況，因此他認為，供需的政策需要調整，再生能源的發展要加快腳步，例如一些比較可以持續性提供電力的再生能源，像是地熱、海洋能是台灣面對不確定因素，以及為了環保永續應該要去加強的地方。

