吳崇涵語中評：美不論誰執政都是講一中反獨

政治大學外交系教授兼系主任吳崇涵接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月23日電（記者 張穎齊）今年底美國總統大選，民主黨現任總統拜登將對上共和黨前總統特朗普，恐牽動中美關係下的台灣。政治大學外交系教授兼系主任吳崇涵接受中評社訪問表示，無論是誰上任，都是強調一中，都是反“台獨”，支持“台獨”對美方沒有利益，尤其特朗普會將台灣當作交易的籌碼。



吳崇涵，美國紐約大學政治學碩士，南卡羅萊納大學政治學博士。曾任北京師範大學與香港浸會大學聯合國際學院政府與國際關係系助理教授。專長為國際安全、國際衝突、亞洲區域政治與政治學統計方法。



吳崇涵表示，首先民主黨的拜登是喜歡拉幫結派的，拜登若持續執政，意識形態包袱會更重，與盟友包袱也更重，拜登比較沒有特別意外，依舊會照著目前對中國大陸採取既競爭又合作的關係，當然拜登政府也會繼續對台釋出友好。



吳崇涵指出，特朗普方面，很多人擔心特朗普回鍋上任是否對中國大陸全面開幹？他認為是不可能，因要先瞭解到特朗普是商人，若會損害自身利益的事，不會去做，也不會去花大錢損害自己，不過特朗普也是會用各方面的小手段，比如在商業方面祭出關稅等，就像過去執政時一樣，會拿台灣議題來與中國大陸談判，想要藉台灣逼中國大陸就範等等。

