吳崇涵語中評：大陸如要動武 只因為台獨

吳崇涵。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北3月24日電（記者 張穎齊）美國印太司令部司令、海軍上將阿基里諾（John Aquilino）日前表示，中國大陸目標依舊是在2027年之前建立武力攻台能力。政治大學外交系教授兼系主任吳崇涵接受中評社訪問指出，美方此舉只為嚇阻，民進黨政府隨美方起舞，但民進黨要搞清楚，衹有“台獨”才會增加大陸攻台的意願。



吳崇涵，美國紐約大學政治學碩士，南卡羅萊納大學政治學博士。曾任北京師範大學與香港浸會大學聯合國際學院政府與國際關係系助理教授，2019年起擔任政治大學外交系副教授，現已升任教授兼系主任，專長為國際安全、國際衝突、亞洲區域政治與政治學統計方法。



吳崇涵表示，2027年是解放軍建軍百年，但與攻不攻台，是分為兩件事，他研究國際關係衝突理論，知道發動任何戰爭或是進行任何決策行為，都要有能力與意願，但也要思考，一種是有意願、但不一定有能力，一種是有能力、但不一定有意願。



吳崇涵指出，大陸解放軍建軍百年，有能力攻台，但一定要執行嗎？意願是相當重要的，是什麼樣的實際狀況，會讓大陸有意願攻台？美國這些上將都喜歡將一些事喊得很大聲，然後軍人就是上前衝殺，因美國將中國大陸當作頭號的競爭對手。

