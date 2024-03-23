陳韋廸： 和平才能保台

陳韋迪 中評香港高雄3月23日電（作者 陳韋迪）仇恨使人盲目，憤怒使人失去理智，出自於知名的經典基督山恩仇記一書中。南非國父曼德拉曾說，恨都是經過學習而來，所以創造恨的政黨和國家都不足取。俄烏及以哈戰火就是種族以恨養恨最鮮明例子。



仇恨是一種病毒，永遠找不到解藥。但是善良，可以搭橋，可以讓我們一同渡河。如果台灣政客們執意持續升高兩岸對抗，挑撥仇中情緒，到最後，除了仇恨，我們將一無所有。大家都應瞭解到～兩岸只有和平才是台灣最好的選項，唯有人民自主，超脫政黨意識形態的束縛，才能避開戰禍，建立兩岸的永久和平，達成同榮與共融。



俄烏戰爭其實是美俄的代理人戰爭，輸家是夾在中間的烏克蘭！戰爭 只會增加仇恨反而不利和平共存，只會剝奪台灣現有民主自由生活，將遭全民強烈反抗；在中美對弈中，台灣是棋子而已，中美都要爭取台灣，相持不讓，所以無解！但真無解嗎？其實不然，台灣就是避免世界大戰的鑰匙。



假如真爆發第三次世界大戰！後人回顧根源時，或許會再度慨嘆 人類從歷史中學到的唯一教訓，就是人類沒有從歷史中吸取任何教訓。面對距三戰僅一步之遙的情勢，台灣執政者應做好萬全之策與準備，妥慎因應。在中國大陸這邊，由於內外因素的多重刺激！一股狹隘激進的民族主義情緒已在輿論場興起，在台灣執政者又不斷致力於鼓動抗中反中 情緒的蔓延以達到徹底去中國化的企圖，又不斷反復渲染和誇大來自中國大陸的威脅，充斥許多變樣、扭曲事實的論調，同時結合美國、日本來對抗中國大陸，以安全和反滲透的手段收緊社會意識控制，明顯違反台灣人民普遍珍視的民主自由和包容精神。



近些年中國大陸輿論更是充斥一股民粹民族主義情緒，台灣社會也是瀰漫著盲目反中情緒，這樣的局勢發展下去，對於兩岸未來發展確實令人感到十分恐懼不安與憂慮絕望。



俄烏及以巴戰爭的啟示告訴我們，如果台灣執政者一再對中國大陸埋下仇恨的種子，台海發生戰爭的可能性是存在而且有不斷升高緊張的趨勢。就以台海安全而論，台灣最大利益應該是和平，避戰保台；但在美國最大利益顯然是把台灣武裝成刺蝟跟中國大陸火併，美國藉此從中獲利，就如俄烏戰爭一樣。台灣與美國利益很明顯完全不一樣，希望台灣人民切勿愚蠢到被賣了還幫人家數鈔票！

