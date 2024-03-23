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英國凱特王妃稱正在接受癌症治療
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2024-03-23 09:55:01
2023年5月22日，凱特王妃在英國倫敦參加切爾西花展媒體日（資料照片）。新華社記者 李穎 攝
中評社北京3月23日電／據新華網報導，英國凱特王妃22日通過社交媒體發布視頻說，她正在接受癌症早期階段治療。
凱特說，她今年1月份接受腹部手術時並不知道患有任何癌症，但“術後的檢查發現癌症已經存在”。她的醫療團隊建議她接受一個預防性化療過程，她現在正處於治療的早期階段。
目前凱特患癌細節尚未披露。
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