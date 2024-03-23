特朗普過這道“錢”關有多難？

（來源：新華社） 中評社北京3月23日電／據新華網報導，美國共和黨籍前總統唐納德·特朗普因財務欺詐面臨罰款加利息逾4億美元，如果在25日前無法繳納巨額保證金，特朗普面臨資產遭查封甚至破產風險。



眼下，特朗普既拿不出足額現金，也找不到擔保方，“特朗普破產”在社交媒體上成為熱詞。此外，還有人質疑特朗普所籌資金用於支付法律開支的合法性。錢，成為特朗普競選之路的一道坎。



天價罰款 錢不好凑



民主黨人、紐約州總檢察長利蒂希婭·詹姆斯2022年提起民事訴訟，指認特朗普多年來為生意之便在提供給銀行和保險公司的財務報表中誇大自身財富，構成欺詐。紐約州最高法院法官阿瑟·恩戈龍上月就此宣判，特朗普因財務欺詐等罪名須繳納近3.55億美元罰款以及近1億美元利息，且利息按每天逾11萬美元的速度不斷累積。



上訴期間，特朗普如想暫緩被執行處罰，須在25日前繳納巨額保證金。如果他上訴成功，保證金將如數歸還。如果他無法交錢，也無法取得金融機構擔保，紐約州就可以開始執行判決。



如今，距離25日“死線”只剩幾天，特朗普手頭的現金狀況不明。按他自己的說法，他身價數以十億計，但大多在地產上，無法充作保證金。與此同時，特朗普的律師說，他們已經接觸了30多家保險公司，但無一願意提供擔保。



不過，特朗普除此之外還有一個潛在解決方案。根據聯邦破產法，如果特朗普個人宣布破產，處罰執行將暫停。然而，特朗普多次表示個人絕對不會宣布破產。



美國媒體分析認為，如果特朗普被迫宣布破產或資產被查封，其選情恐怕會受到衝擊。

