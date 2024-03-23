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莫斯科近郊恐襲事件致超60人死亡
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2024-03-23 10:15:12
（來源：新華社）
中評社北京3月23日電／據新華社報導，俄羅斯偵查委員會23日凌晨發表聲明說，據初步統計，22日晚在莫斯科近郊音樂廳發生的恐怖襲擊事件造成超過60人死亡，遇難人數可能還會進一步上升。
聲明說，俄偵查委員會的調查人員、犯罪學家和專家正會同俄內務部和俄聯邦安全局相關部門在事發現場開展調查，包括在現場獲取武器和彈藥等在內的實物證據，並在進行基因、彈道和指紋識別等一切必要鑒定，同時收集和研究視頻監控記錄。
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