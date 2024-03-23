移英港人認清騙局紛回流

圖：倫敦牛津街頭的露宿者。＼法新社 中評社北京3月23日電／據大公報報導，不少香港人被“外國的月亮比這裡圓”的言論蠱惑，移民外國後才發現現實與想像簡直是天差地別。有移英港人近日在Fb群組“英國香港人生活交流區”發文，詢問是否有港人在英國居住一段時間後，最終還是選擇回流香港，引來一眾網友留言。有人稱因語言等問題，難以適應當地生活；有人因長期找不到工作，陷入財困，被迫返鄉。英國國家統計局上月中公布的官方數據顯示，英國連續兩個季度GDP萎縮，經濟正式陷入技術性衰退。有網民感嘆，港人未來在英國的日子將愈發艱難。



有網民指出，一些移英人士根本沒有想清楚，就草率移民，以為“大不了返香港”，最終免不了落個浪費時間金錢的下場。也有不少人難以適應英國的天氣，特別是寒冷的冬天，感冒發燒反反覆覆不見好，令人難以忍受。



有家長當初移民時稱是為了下一代，但到了英國才發現，當地的教育環境和香港大不相同，有的學校甚至不用做作業，“有港爸港媽好似發現新大陸咁，要帶兒女返香港”。有的小朋友到了英國，難以在短時間內交到朋友，感到孤單，“冇兩個月就喊曬口話要返香港，啲老豆老母都冇辦法，有啲嘢勉強冇幸福”。



入不敷出 日子難捱



有移英港人拋棄香港穩定的工作和生活，去到英國才發現一切都要從頭來過。有網民稱，認識朋友在香港月入5萬多，到英國只剩下“cheap工（薪金低的工作）”聘請他，所以捱了兩年還是返回香港。



不少人原本在香港家務交由菲傭打理，但移民後全部都要自己做，在網上大呻“很累，太多家務”、“到英國家務、煮飯、執屋、買餸，無限loop”。有人要打兩份工交房租，下班還要做家務，坦言“嚟到英國只係忙生存幾乎冇生活”。



面對是否回流香港的選擇，有人比較看得開，覺得過得不順就回去也沒什麼大不了，“最多算係嚟英國體驗”；有網民就指出，一定要認真分析自己的實際情況，切忌跟風隨大流，“個個香港人都適合喺英國生活咩？一定唔會囉！”

