﻿首幅樂建居地皮　柴灣祥民道建700夥

圖：地產界人士認為，柴灣祥民道地皮位於港島區，可以吸引不同類型的發展商入標。 中評社北京3月23日電／據大公網報導，特區政府借助市場力量幫助市民上車置業，其中去年中公布的私人興建資助出售房屋先導計劃（簡稱樂建居），首個項目昨日終於登場。首幅樂建居地皮位於柴灣祥民道，將會在下周四（28日）正式招標，招標期超過3個半月，有足夠時間讓發展商研究標書內容，以及觀察市況發展。業界認為，該幅土地位於港島區，可以吸引不同類型的發展商入標，估計地價約13億至18億元。／大公報記者 劉向陽



特區政府近年積極擴大建屋量，去年中提出借用私人市場力量，利用其靈活性和對市場的觸覺，提量提質，提供更多資助房屋單位，讓市場有更多選擇。特區政府從土地儲備中撥出3幅土地作樂建居發展之用，並計劃在去年底率先推出東湧122區土地作試點；可惜去年樓市疲弱，特區政府暫緩推出該幅樂建居地招標。房屋局指出，會繼續留意市場發展，並適時公布招標安排。



房屋局：現時推地做法合適



上月底樓市全面撤辣，市況即時轉活，成交急增。特區政府昨日公布，下周五起招標出售柴灣祥民道樂建居地，改為以較受歡迎的市區地作試點。房屋局指出，祥民道用地位於市區，鄰近港鐵站，發展規模適中，用地對發展商具一定吸引力，為早日落實“樂建居”政策，借助私人市場力量提供資助出售單位，如期於今季推售用地是合適做法。至於第三個項目仍未公布選址，預計明年推出。



地政總署公布，此地位於柴灣內地段第185號用地，是樂建居私人興建資助出售單位，於7月19日截標。地盤面積約5.61萬方呎，為指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途。作私人住宅用途的最低樓面面積約32.31萬方呎及最高樓面面積約44.89萬方呎。而此發展項目的所建住宅單位總數不得少於700個。



此外，依照去年中所公布樂建居計劃時所擬定的要求，單位實用面積最少約280方呎，最少70%單位的實用面積要約等於或大於375方呎。發展商將來要於指定時限內一次過推售項目所有單位，售價是市價的六五折。買家資格是與居屋同一層級，轉讓限制都跟居屋相同。另特區政府不會回購項目，若項目有剩餘單位，發展商在完成補地價後，以私人住宅發售。



會德豐：積極仔細研究標書



會德豐地產副主席黃光耀表示，集團歡迎特區政府推出樂建居地皮，以幫助不同階層市民置業，完善置業階梯。此土地鄰近港鐵站，周邊生活配套齊全，集團將積極仔細研究標書內容後，才決定是否入標。



第一太平戴維斯估值及專業顧問公司董事總經理陳超國表示，撤辣後樓市交投明顯好轉，但後市及銀行息口走勢依然未明朗，目前私樓供應充足，發展商暫難睇透市況發展，該幅土地位於市區，發展商會較容易接受，至於出價方面應會審慎。他估計此地皮約值13億至18億元。



中原測量師行董事張競達亦指出，今幅地皮位於市區，理應有一定吸引力，雖然息口仍未回落，發展商融資成本增加，但相信近日市場氣氛有好轉，可以吸引不同類型的發展商入標。