布林肯說以色列在拉法軍事行動將是“一個錯誤”

（來源：新華社） 中評社北京3月23日電／據新華社報導，美國國務卿布林肯21日在埃及首都開羅表示，以色列在被圍困的加沙地帶南部城市拉法實施重大軍事行動將是“一個錯誤”。



當天，布林肯同埃及、沙特阿拉伯、約旦、卡塔爾4國外長以及阿聯酋國際合作事務國務部長、巴勒斯坦解放組織執行委員會秘書長舉行多邊會議。會後，他在與埃及外長舒凱裡舉行的聯合記者會上發表上述言論。



布林肯還表示，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）達成停火協議“很困難”，但“仍有可能”，雙方“分歧正在縮小”。



舒凱裡則強調了立即在加沙地帶實現停火、釋放被扣押人員以及擴大向嚴重缺乏食物的加沙居民提供人道主義援助的重要性。他警告說，加沙地帶的生活條件是“災難性的”，以色列必須放棄在拉法進行任何額外軍事行動的計劃。



舒凱裡表示，應通過結束巴以衝突、啟動“兩國方案”並建立巴勒斯坦國來從根本上解決危機，實現地區安全與穩定。



另據埃及外交部21日發表的聲明，上述多邊會議與會者呼籲，應立即實現全面停火，增加進入加沙地帶的人道主義援助，並開放以色列和加沙之間所有過境點。



布林肯20日抵達沙特開啟中東之行，在訪問沙特和埃及之後，他還將前往以色列。



據加沙地帶衛生部門統計，去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超過3萬人死亡。今年2月20日，聯合國安理會再次就在巴勒斯坦加沙地帶立即實現人道停火的決議草案進行表決，美國行使一票否決權，決議草案未獲通過。這是新一輪巴以衝突爆發以來美國第四次在加沙地帶停火問題上行使否決權。