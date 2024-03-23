從西伯利亞到昆明：六千里路人鷗情

（來源：新華社） 中評社北京3月23日電／據新華社報導，清晨，當第一縷陽光穿過茂密的水杉林，灑在滇池寬廣的湖面上時，張利雲已經騎著電動車，載著滿滿一大袋鷗糧來到岸邊，與來自遠方的“老朋友”紅嘴鷗準時相會。



滇池是中國雲貴高原最大的湖泊，也是紅嘴鷗重要的越冬栖息地。每年10月，數萬只紅嘴鷗從遙遠的西伯利亞等地，向南飛越約3000公里，來到四季如春的春城昆明滇池水域越冬，直到次年3月，才陸續返回北方繁殖後代。



張利雲是一名紅嘴鷗義務監督員。在紅嘴鷗越冬的日子裡，他每天早上都會帶上鷗糧，到滇池邊投喂紅嘴鷗，引導遊客文明觀鷗。



“啊嗚、啊嗚……”張利雲剛發出幾聲“暗號”，紅嘴鷗便從遠處成群結隊飛來。連續9年投喂，他和這群“老朋友”早已十分默契。



“紅嘴鷗能聽出我的聲音，別人喊就不一定管用。”他頗為得意地說。



昆明人與紅嘴鷗的緣分，始於1985年的一次邂逅。這年冬天，紅嘴鷗第一次大規模造訪春城。“當時紅嘴鷗還很膽小，不敢靠近人類，但市民對它們非常熱情，把自己吃的油條、饅頭拿來投喂。”昆明鳥類協會名譽理事長王紫江說，初次相遇，昆明人就讓這群“陌生來客”感受到了滿滿的愛。



昆明鳥類協會秘書長趙雪冰介紹，昆明市不僅開發生產專用紅嘴鷗飼料，還為保護紅嘴鷗出台了地方法規。



“生態好不好，鳥兒最知道。”趙雪冰說，紅嘴鷗成為昆明的常客，這也是滇池生態環境改善提升的標誌。昆明市滇池高原湖泊研究院公布的調查結果顯示，滇池濕地共有175種鳥類，其中國家二級重點保護野生鳥類達14種。

