中國構建“中部崛起”高質量發展新格局

（來源：新華社） 中評社北京3月23日電／據新華社報導，正值春耕備耕，在安徽省亳州市譙城區千畝無人農場裡，“90後”農民焦瑞只需通過遠程操控，農場中的自走式無人植保機等自動化農機便可自主完成對農作物的施肥、除草等工作。



2021年以來，焦瑞經營的農場通過搭建智慧決策系統，利用物聯網、大數據、人工智能等信息技術，運用自主決策作業智能裝備，實現耕、種、管、收環節的無人化、精準化和智能化作業，有效提高勞動生產效率。



糧食大省安徽“慧種田”的圖景，正是中國中部地區農業現代化建設的生動縮影。



中國中部地區包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六省，承東啟西、連南接北，以全國十分之一的國土面積承載了全國約四分之一的人口。近年來經濟總量穩定在全國21%以上。2023年，中部地區生產總值近27萬億元，在全國占比超過五分之一。



中部地區農業資源豐富，近年來總產量穩定在4000億斤左右，約占全國30%。面對國際糧食市場波動頻繁，極端天氣影響世界多國糧食生產，中部地區穩定的糧食生產，成為“端牢中國飯碗”的底氣。



日前在湖南省長沙市召開的新時代推動中部地區崛起座談會，為“中部崛起”高質量發展擘畫了新的格局，進一步明確中部地區在國家發展全局中的定位——重要糧食生產基地、能源原材料基地、現代裝備製造及高技術產業基地和綜合交通運輸樞紐。

