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印尼東爪哇省東北部海域發生6.6級地震
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2024-03-23 10:31:16
3月22日晚，在印度尼西亞東爪哇省泗水，人們在一家醫院外躲避餘震。 印度尼西亞東爪哇省東北部海域22日下午發生6.6級地震，目前尚無人員傷亡和財產損失報告。新華社發（薩赫蘭攝）
中評社北京3月23日電／據新華網報導，印度尼西亞東爪哇省東北部海域22日下午發生6.6級地震，目前尚無人員傷亡和財產損失報告。
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