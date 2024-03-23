中歐班列“開進”糖酒會

（來源：新華社） 中評社北京3月23日電／據新華社報導，45個國家和地區、超6600家展商和超30萬件展品……正在成都舉辦的第110屆全國糖酒商品交易會熱鬧非凡，位於中國西部國際博覽城展區12號館的成都市青白江區亞蓉歐國家（商品）館進口商品展示交易區，各種進口美酒、美食琳琅滿目，多位外國展商在展位洽談業務。



在法國（商品）館展位前，負責人徐丹丹正向來往客商介紹來自法國的葡萄酒：“這次參展，我們還是以進口葡萄酒為主，希望通過此次糖酒會加強跟法國酒莊的深入合作，並且聯繫更多下游經銷商。”



在10號館進口食品展區，比利時國家（商品）館邀請了一家比利時巧克力廠設立展位。“這裡的人真的非常多。比利時是以巧克力、啤酒、鑽石和藍精靈聞名的國家，而我們是唯一能使用藍精靈IP的巧克力廠家，所以大家對我們的產品非常感興趣。”這家比利時巧克力廠的負責人莉莉·利比特表示。



據瞭解，此次青白江區亞蓉歐國家（商品）館進口商品展示交易區展出了來自比利時、德國、法國、葡萄牙等15個國家（商品）館的商品，涵蓋葡萄酒、茶葉、調味料、巧克力、肉類、奶粉等多種類別。



值得一提的是，這些產品都經由國際班列進口到中國。3月14日上午，一列始發於荷蘭蒂爾堡的中歐班列抵達成都國際鐵路港，裝載有巧克力、太妃糖、紅酒等產品的集裝箱被有序卸下，奔赴糖酒會的展台。



四川絲路裡供應鏈管理有限公司長期選擇成都國際班列進行進出口貿易業務，總經理蘇昶說：“此次參加糖酒會，我們希望通過展會吸引更多國際品牌加入國家館集群，展示他們的品牌和產品。同時吸引下游渠道商前來採購現有品牌，提供集拼集運集采等服務。”

