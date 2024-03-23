成都市僑聯副主席凌剛一行到成華區調研

（來源：中國僑網） 中評社北京3月23日電／據中國僑網報導，21日，成都市僑聯副主席凌剛率成都市僑聯經科聯誼部、成都市海歸協會及華創證券一行前往位於成都市成華區的成都大學藥學院（四川抗菌素工業研究所）和電子科大沙河科技園“蓉僑薈”服務示範點調研。



凌剛一行首先前往成都大學藥學院（四川抗菌素工業研究所）開展調研並座談，謀劃搭建新僑創新創業基地建設。調研組參觀瞭解了學院的發展歷程、人才培養、科研轉化、服務社區等方面，對川抗所取得的成果及服務社會的貢獻表示高度評價。座談階段，成都大學黨委常委、統戰部部長孟輝重點就四川抗菌素工業研究所申報新僑創新創業基地情況進行了匯報。



凌剛代表成都市僑聯對申報工作表示支持和鼓勵，認為川抗所僑資僑智密集，科研實力雄厚，成果轉化豐碩，創新創業成效突出，在川抗所設立僑聯新僑創新創業基地有助於成華區乃至成都市東部產業聚集，促進小微型企業創新創業成長，加速產業園產業轉型，具有很高推廣價值和示範作用。



隨後，凌剛一行繼續到電子科大沙河科技園“蓉僑薈”服務示範點調研並座談。調研組實地參觀了中實視訊、康賽信息等園區企業。在座談交流階段，電子科大黨委統戰部部長楊敏表示，將全力支持“蓉僑薈”服務示範點建設，進一步服務電子科大以及環電子科大產業園區（企事業單位）僑界人才和僑企發展，搭建校院企地項目合作和科技成果轉化交流合作平台，共享科創資源、人才資源和載體資源，促進科技創新和科技成果轉化落地，達到共同凝聚僑心、共享僑界資源和共聚僑界智慧，助力成華區經濟高質量發展和電子科大雙一流建設。



凌剛表示，要進一步發揮電子科大沙河科技園“蓉僑薈”服務示範點、電子科技大學僑聯專家工作站的作用，匯聚僑智僑力，促進科創成果轉化。



