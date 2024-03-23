安徽僑辦舉辦兩會學習及僑政對接證監會

（來源：中國僑網） 中評社北京3月23日電／據中國僑網報導，近日，安徽省人民政府僑務辦公室在合肥高新區召開傳達學習全國兩會精神報告會並舉行“僑政對接證監專場”活動，安徽省委統戰部副部長、省僑辦主任張啟明主持。



此次活動邀請全國人大代表、安徽省農業科學院副院長趙皖平做兩會精神解讀，安徽省證監局做專題輔導，有關專家和僑資企業代表近60人參會。



趙皖平從參加全國兩會的所見所聞、體會感受出發，全面生動地講述了全國兩會盛況。參會僑商們紛紛表示，聽後倍感振奮，深受鼓舞，進一步增進了對全過程人民民主的價值認同和情感認同，增強了高質量發展的信心。下一步將充分發揮自身優勢特點，凝心聚力、攜手奮進，為譜寫現代化美好安徽建設新篇章積極貢獻僑智僑力。



安徽省證監局就“多層次資本市場與關注要點”做了專題輔導，介紹了國家證券監管政策進一步推動資本市場高質量發展、包容支持新質生產力培育的積極取向，並與參會企業現場座談、面對面交流，勉勵企業堅定信心，不斷完善治理結構，在資本市場多路徑發展。



安徽省證監局相關負責人表示，將以此次活動為契機，建設常態化溝通機制，充分發揮證監職能作用，服務助力“金融強僑”“資本興僑”。其間，邦泰控股、中盛溯源、歆智生物、芯穀微電子等多家僑企代表紛紛發言，結合企業發展需求咨詢瞭解相關問題。



活動期間，張啟明和安徽省證監局有關負責人一行還前往純源鍍膜、中盛溯源、僑夢苑天翅創眾創空間進行實地走訪調研。



本次活動由安徽省僑商投資企業協會、合肥高新區管委會承辦。