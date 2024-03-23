莫斯科近郊發生恐襲　俄羅斯多地加強安保

中評社北京3月23日電／據新華社報導，22日晚，俄羅斯首都莫斯科近郊克拉斯諾戈爾斯克市一家音樂廳發生槍擊事件，俄方認定其為恐怖襲擊。截至目前，事件已造成超過60人死亡、100餘人受傷。



俄聯邦安全局22日晚說，襲擊發生在莫斯科西北“克羅庫斯城”音樂廳，當時一個樂隊正在舉行音樂會。據俄新社報導，槍手為數名身著迷彩服的不明身份人員，他們還投擲了手榴彈或燃燒彈引發火災。



新華社記者第一時間趕到現場，看到大量警察在維持秩序，大火還在燃燒，濃煙滾滾，房頂幾近坍塌。消防員正在滅火，直升機不時從空中飛過。



俄羅斯偵查委員會公布的最新數據顯示，襲擊導致超過60人喪生。俄衛生部部長穆拉什科發布消息說，共有115人入院治療，包括5名兒童。



截至記者發稿時，未見有關襲擊者身份的報導。但俄方分析人士普遍認為，襲擊者蓄謀已久。據美國有線電視新聞網報導，極端組織“伊斯蘭國”聲稱製造了這起事件。這一說法尚未得到俄方證實。



俄政治分析人士拉茲古利亞耶夫認為，從網絡流傳的照片和視頻看，襲擊者的行動極其專業，“就像雇傭兵一樣”。俄軍“阿爾法”特種部隊退伍軍人菲拉托夫也認為，從目擊者的講述和流傳的視頻看，襲擊者顯然籌備已久，除了用槍掃射人群，還攜帶了爆炸裝置。



俄外交部新聞發言人扎哈羅娃強調，槍擊事件是恐怖襲擊，呼籲國際社會譴責這一滔天罪行。

