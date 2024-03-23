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中俄摩托車組織成立聯盟深化交流
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2024-03-23 11:45:41
中評社北京3月23日電／據新華社報導，中俄摩托車組織22日在聖彼得堡成立聯盟，以深化兩國在摩托車運動和旅遊等領域的交流與合作。
在當天開幕的俄羅斯“摩托車峰會－2024”框架下，俄羅斯“冒險”俱樂部、中國“萬里騎士”俱樂部等舉行簽約儀式，成立“中俄摩托車聯盟”。
聖彼得堡市長顧問、“聖彼得堡摩托車手”協會主席普京采夫表示，兩國摩托車組織成立聯盟為未來的人文、運動和旅遊交流奠定基礎。
根據初步計劃，“中俄摩托車聯盟”將於今年5月組織“友誼之路”摩托車拉力賽。
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