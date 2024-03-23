中評社北京3月23日電／網評：現場直擊丨莫斯科不眠夜



來源：新華社 作者：黃河 趙冰



整個俄羅斯經歷了一個不眠夜。首都莫斯科西北的克拉斯諾戈爾斯克市一家音樂廳22日晚發生槍擊事件，造成大量人員傷亡。新華社記者立即驅車前往事發現場。



這場悲劇發生在“克羅庫斯城”，“克羅庫斯”在俄語中意為“番紅花”。“克羅庫斯城”是一處集合展覽館、音樂廳、多功能住宅和購物娛樂中心的商貿綜合體，位於莫斯科市西北方向，緊鄰大環線。



目擊者說，襲擊者是數名身著迷彩服的武裝分子，他們在音樂廳中漫無目的地射擊，現場非常混亂，許多人都躲在椅子後面。他們還投擲了手榴彈或燃燒彈，一下子火焰和濃煙四起。



當記者的車輛行至距離事發地點一公里處時，道路開始擁堵，在車裡都能聞到一股濃重煙味。繼續低速行駛一段距離後，記者在大環線路邊看到，“克羅庫斯城”商貿綜合體中的一座建築物仍是火光衝天，冒出滾滾濃煙，房頂幾乎完全坍塌，最上層的外窗全部破碎，不時有火苗躥出。數架直升機正在事發現場上空灑水滅火。



在道路防護欄外，記者看到事發現場周圍有大量民眾和車輛。“克羅庫斯城”的大型露天停車場上滿是警車、救護車、消防車，執法人員禁止無關人員和車輛進出。由於襲擊者尚未落網，執法人員擔心襲擊者混跡在人群中，再次對民眾造成傷害，因此嚴格管控相關區域。



俄聯邦安全局22日晚說，事件發生時，“克羅庫斯城”的音樂廳正在舉行一場音樂會。莫斯科州衛生部門公布的傷員名單中有多名未成年人。莫斯科市和莫斯科州當地政府號召當地居民積極獻血。俄羅斯偵查委員會23日凌晨發布消息說，恐襲事件已造成超過60人死亡，傷亡人數很可能繼續上升。



事件發生後，莫斯科市市長索比亞寧立即宣布，莫斯科市本周末取消所有大型活動。列寧格勒州、阿爾漢格爾斯克州等多地宣布取消所有文化娛樂等活動。俄鐵路、民航等部門也發表聲明，即日起加強安檢。



22日晚開始，俄民眾紛紛自發組織活動，俄多個城市電子屏幕也展示出蠟燭圖案，悼念此次恐襲事件的受害者。住在事發地附近的居民娜傑日達告訴新華社記者：“我感覺非常痛心、難過，對平民發動襲擊，這太可怕了！”莫斯科市民阿列克謝表示，對這起襲擊感到“很震驚”，希望有關部門加強安全監管，盡快抓獲凶手。