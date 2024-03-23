扮口音拉鳳眼　英航空姐拍片歧視中國遊客

中評社北京3月23日電／據大公報報導，英國航空公司（British Airways）兩名空姐日前拍攝了一條公然歧視亞裔乘客的影片，在社媒TikTok惹來一片批評聲。影片中一名空姐模仿中國乘客口音，還用手做出“拉鳳眼”歧視動作。兩人的同事表示，她們顯然在嘲諷曾在機上遇到、一個英語不流利的中國家庭。兩名涉事空姐已被解雇，英航強調公司不會容忍任何形式的種族主義。

英媒《太陽報》3月19日報導，兩名涉事空姐分別為沃爾頓和布雷，她們是從倫敦蓋特威克機場飛往加勒比海安地卡島的英航BA2157航班機組成員，影片拍攝於安地卡島一間豪華酒店。片段中出鏡的沃爾頓身穿藍色連身裙，故意模仿中國口音說“給我酒（Give me wine）”，畫面轉到桌上一樽當地啤酒，沃爾頓隨即用手“拉鳳眼”，明顯是歧視亞裔。



英航即時解雇兩人



影片迅速引起熱議，播放量超過100萬次。一名在亞洲出生的英航員工向《太陽報》表示，“看到這段影片我很震驚，這令我對航企和同事都產生懷疑。”另一名英航機組人員也稱，“這段影片很差劣，對於任何人而言，將這樣的種族主義想法拍攝分享，同樣令人震驚。”



社媒上眾多網民亦批評空姐的行為。一名網民稱，“（航企）必須行動，我們無法容忍這種行為，她們故意嘲笑的這一家人，在航班上點飲品時，努力讓空姐理解自己意思，這是充滿惡意的訊息。”另一名網民也稱，“英航不應雇用帶有任何種族主義色彩的人，她倆相當愚蠢。”



報導指，沃爾頓和布雷分別在英航工作10年及6年，影片在社媒流傳時，沃爾頓身處墨西哥坎昆，英航勒令她即刻返英接受質詢，她與布雷在會議上被當場解雇。



英航乘客去年曾向航企投訴，稱聽到有機組人員嘲笑乘客的口音，英航隨之致函全體員工，警告他們避免有任何種族歧視的言行。英航發言人稱，公司非常嚴肅對待種族歧視指控，“這兩人（今次涉事空姐）不再受僱於我們。”



