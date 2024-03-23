讓華裔青少年更好感受中華文化

中評社北京3月23日電／據人民網報導，2024年海外華校校長圓桌論壇近日在線舉辦。論壇由浙江省僑聯、溫州大學聯合主辦，來自意大利、德國、美國、緬甸等30餘個國家的80餘位海外華校校長、教師以及專家學者相聚雲端，共話海外華文教育的當下與未來。



當前，海外學中文熱度不減，華僑華人對子女中文學習的重視程度與日俱增，海外華文學校迎來發展新機遇。申請固定校舍、增開體驗課程、組織文藝活動……海外華文學校緊跟時代步伐，加強多方教育資源建設與利用，搭建讓海外華僑華人子女提高語言能力、增強文化認同的綜合性平台。多位海外華文學校校長及教師接受記者採訪時表示，海外華文學校致力於為中國文化的海外傳播添磚加瓦，為華僑華人子女的未來發展提供助力。



“海外學中文的孩子越來越多”



“這些年，海外學中文的孩子越來越多，家長和學生們的熱情讓我們感動。”德國九州中文學校校長嚴萍說，“越來越多學生報名來到我們華文學校學習中文，學生數量時常超過預期。3歲的尼莫魚班、4歲海螺班人數都已超過20人，很多家長報名等位，等位的孩子中還不乏2歲兒童。我覺得，父母把低齡小朋友送到華文學校學習，是德國華僑華人重視子女中文教育的體現。他們希望孩子從小學習中文，即使在國外生活，也要把中文學好說好。”



隨著學生增多，海外華文學校的數量也在增加。緬甸曼德勒孔教學校教師張孝榮告訴記者，這些年，緬甸曼德勒地區的華文教育機構呈現出百花齊放的發展態勢。華文學校、國際學校的數量增多了，多家國際學校增開華文課程，華文補習班也在湧現。張孝榮說：“大多數緬甸華僑華人非常重視子女的中文教育，這對他們的孩子產生了潛移默化的影響。年輕人必須懂中文、識漢字成為當地華人社會的共識，學生自己也認為學習中文非常重要。”

