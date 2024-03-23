人才辦設講座　助專才規劃子女教育

中評社北京3月23日電／截至今年2月，香港已有逾10萬名引進人才抵港。香港人才服務辦公室於昨日舉辦“教育篇章”主題講座，邀請多間教育機構及校長，向來港人才介紹香港教育，有來港人才認為因此更加瞭解香港教育模式。香港人才服務辦公室總監劉鎮漢表示，主題系列講座計劃於4月開展線上直播，計劃本年擴展合作夥伴達80間，亦考慮未來投放更多資源，給來港人才更細緻化的支援。＼大公報記者 魏溶



人才服務辦公室舉辦定期主題講座，涵蓋就業、教育、定居、創業等七大主題。昨日舉辦的“教育篇章”主題講座，邀請包括學友社及美聯升學，以及香港直接資助學校議會主席陳狄安，向來港人才分享香港教育制度與內地的區別，介紹香港本地中小學等，幫助來港人才更好地規劃未來子女教育。



講述教育模式異同



其中杜先生及張女士的孩子正在內地國際學校讀K1年級，據張女士介紹，自己是土生土長的香港人，透過DSE升讀本港的大學，而丈夫杜先生則是高才通來港人才，由內地高考升讀大學。



張女士坦言，雖然他們夫婦對各自的教育模式都很瞭解，但已經持香港永居身份的小朋友升學途徑和可能性很多，夫婦二人考慮讓孩子升讀官立小學，亦考慮直資及國際學校。“我們家最大的問題是，不知道應該幫助小朋友選擇哪類學校。”



杜先生表示，自己此前不太瞭解香港的教育模式，認為透過講座對香港的教育模式有系統性概念；他又指，香港直資學校既能兼顧中國文化，又貼近國際的教育模式很有吸引力，且學費相比內地國際學校更有性價比。



經受養人簽證來港的許女士表示，兩個女兒均已在港就學，其中長女就讀一間私立小學，次女則就讀官立小學。許女士表示，次女自小一來港，但由於對本地教學模式，尤其繁體字認讀不太熟悉，導致其對學校生活不適應，目前正考慮安排次女轉讀國際學校。許女士表示，希望可以獲得更多不同學校升學、面試等方面的系統性資訊，認為能夠為子女教育方面帶來更多支援。



下月開展線上直播



人才辦總監劉鎮漢稱，關於來港人才的主題講座，目前單場線下講座能容納約60人，人才辦正在擴展活動空間，有關工程預計4月初會完成，屆時線下可容納超過100人；此外，人才辦亦規劃在4月底開放主題講座的線上直播，冀讓更多來港人才受益。



劉鎮漢亦透露未來發展規劃，指目前人才辦已經有超30家合作夥伴，希望在今年年底增加至80間；此外，隨著來港人才越來越多，人才辦也會積極尋找更多資源，更加細緻化、有針對性地支援來港人才，“最重要是真的可以幫到手”。



劉鎮漢續指，未來也會加大社交媒體的宣傳，擴展例如Facebook、小紅書等社交媒體，讓來港人才能更及時地收到有關資訊、參加活動。