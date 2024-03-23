19個項目集中簽約背後的德企信心

中評社北京3月23日電／據新華社報導，儘管此前已多次到訪寧夏回族自治區銀川市，德國大荷蘭人公司中國區銷售經理菲利普·普朗依然對這座西北內陸城市“非常感興趣，充滿好奇和期待”。



今年2月，寧夏外事辦與德國駐華大使館共同主辦中國（寧夏）·德國友好合作周系列活動。41家德國知名企業和300餘家寧夏區內企業共簽訂合作項目19個，簽約金額1.57億元，涉及養老服務、裝備製造、教育文化等領域。大荷蘭人公司便是其中之一。



19個合作項目西部“落子”的背後，是德國企業對於中國市場的信心。



“我們已經與寧夏一些農業公司建立了良好的合作基礎，希望能進一步密切關係、加強合作。”菲利普說，“當然，除了這些‘老朋友’，還想結交‘新夥伴’，和更多中國農業企業開展合作。”



菲利普介紹，10多年來，公司已在寧夏開展了多項家畜、家禽大規模項目的合作。近日，公司還與寧夏曉鳴農牧股份有限公司簽訂了家禽養殖技術合作協議。



大荷蘭人公司是全球最大的畜禽養殖設備供應商之一。扎根中國30年，公司客戶、供應商遍布中國，還在廣州、成都等地設立了銷售分支機構。



“中國持續擴大開放的政策讓我們對中國市場充滿信心。未來我們會進一步深化與中國各地的合作，推動鄉村振興和農業可持續發展。”菲利普說。



像大荷蘭人公司這樣看好中國市場前景的德國企業還有很多。

