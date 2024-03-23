中國電動汽車賦能馬來西亞汽車生態建設

中評社北京3月23日電／據新華社報導，“我去中國看到了很多新能源汽車，還有很多充電樁”“去之前我知道中國新能源汽車產業比較發達，但沒想到無意間就能發現一個充電站”……這是馬來西亞人黃啟賢和林俊壅旅華歸國後的共同感受，中國新能源汽車的普及度以及配套設施的便利度令他們感到驚訝。



黃啟賢和林俊壅都是長城汽車在馬來西亞的售後經理。2023年10月，在公司組織下，他們赴中國長城總部接受新能源專項技術培訓，這也是他們第一次到中國。



伴隨著越來越多的新能源汽車走向海外，中國車企從過去單純的產品出海加速向技術出海、產業鏈出海轉變，對推動海外各國新能源汽車產業發展與人才培養發揮更大作用。



長城汽車馬來西亞銷售有限公司總經理崔安棋介紹說，中國新能源汽車出海不僅僅是將產品推向國外，而是要實現本地化國際化，通過在當地的經營、技術引入和人才培養，為各個國家新能源發展帶來更大的機遇。



黃啟賢和林俊壅過去都在汽車行業工作過，但是對新能源汽車接觸較少。認識到新能源汽車是未來發展的一個趨勢，他們選擇加入長城，希望學習這個領域的新技術。“在中國培訓的幾天時間裡，我們快速瞭解電池包、高壓充電系統、混動系統、變速器等新能源汽車的核心系統原理，還有專業教具給我們實踐。”



林俊壅說，他們還參觀了一個新能源汽車組裝工廠，感覺整體規模龐大，擁有先進設備和生產線。配有機械臂裝配、智能物流系統的工廠自動化程度高，效率也很高。同時，工廠對清潔能源的使用很看重，很重視環保。

