廣州南沙現代市場體系建設不斷完善

中評社北京3月23日電／據人民日報報導，“市場准入制度是社會主義市場經濟的一項基礎制度，對構建全國統一大市場、建設市場化法治化國際化營商環境具有重要意義。”22日下午，國家發展改革委副秘書長肖渭明在專題新聞發布會上表示。



現場，國家發展改革委、商務部、市場監管總局等相關負責人出席發布會，介紹《關於支持廣州南沙放寬市場准入與加強監管體制改革的意見》（以下簡稱《南沙意見》）有關內容，並就政策出台的背景、實施過程中的亮點等社會各界普遍關心的問題進行回應。



“率先探索可復制可推廣的現代市場體系建設經驗”



此前，在放寬市場准入方面，我國已出台海南特別措施、深圳特別措施、橫琴粵澳特別合作區特別措施等多項政策。目前，出台《南沙意見》的背景和主要的考慮有哪些？



國家發展改革委副秘書長肖渭明介紹，近年來，按照中央有關部署，先後選擇海南、深圳、橫琴等基礎較好地區開展放寬市場准入試點，因地制宜制定實施特別措施，努力為經濟發展拓展更多增量空間、增添更多改革動能。當前，加快構建新發展格局，發展新質生產力，迫切要求進一步全面深化改革，加快建立高標準市場體系。



肖渭明表示，這次出台《南沙意見》有多方面考量：



一是堅持擴大內需戰略基點，助力暢通國內國際大循環。從破除體制機制壁壘看，《南沙意見》通過放寬市場准入，充分釋放科技、海洋、能源、醫療、旅遊等市場消費潛力，進一步發揮服務業擴大收入與就業、穩定消費等多重功能。

