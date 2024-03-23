大熊貓“圓夢”紀念銅雕在法國揭幕

中評社北京3月23日電／據新華網報導，以首只在法國誕生的大熊貓“圓夢”為原型的大型銅雕22日在法國博瓦勒野生動物園揭幕。這家法國知名動物園又多了一處“打卡”景點。



銅雕展示“圓夢”坐在母親懷中，憨態可掬。據動物園方面介紹，銅雕高2.5米，名為《“圓夢”：圓一個夢想》，這既說明了作品由來，又闡釋了大熊貓“圓夢”名字的意涵。



大熊貓“圓夢”2017年8月在博瓦勒野生動物園出生，它的父母是2012年旅法至今的“圓仔”與“歡歡”。法國總統夫人布麗吉特是“圓夢”的“教母”。“圓夢”已於2023年7月回到成都大熊貓繁育研究基地。



博瓦勒野生動物園園長魯道夫·德洛爾接受新華社記者採訪時說，今年是法中建交60周年，“大熊貓是連接兩國的重要紐帶，是和平與友誼的象徵”。



出席雕塑揭幕儀式的中國駐法國大使館臨時代辦陳棟致辭表示，大熊貓是中法友誼的使者。60年來，中法關係一直走在中西方關係前列，塑造了獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的“中法精神”。當前，世界面臨前所未有挑戰，中法更需攜起手來，秉持建交初心，繼承優良傳統，積極面向未來，為世界和平與穩定貢獻中法智慧、中法力量。



博瓦勒野生動物園位於法國中部的聖艾尼昂市。“圓夢”去年回國後，目前共有4只大熊貓旅居法國，家長“圓仔”“歡歡”，還有它們的雙胞胎女兒“歡黎黎”“圓嘟嘟”。