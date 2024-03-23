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美國聯邦航空管理局正在加強對美聯航的審查
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2024-03-23 13:32:52
中評社北京3月23日電／據央視新聞報導，當地時間3月22日，美國聯合航空公司的員工表示，因為此前幾周發生的一系列安全問題，美國聯邦航空管理局（FAA）正在加強對該公司的審查，審查內容包括美聯航的一些工作流程、手册和設施。
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