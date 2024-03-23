麻疹肆虐歐亞　外遊慎防中招

中評社北京3月23日電／據大公報報導，下周迎來復活節長假期，正是港人外遊高峰期，但全球多國，包括歐洲、中亞及東南亞一些國家，於新冠疫情後，因疫苗覆蓋率下降而正受麻疹再度爆發的影響。港人外遊賞櫻熱點例如日本、韓國等，近日出現麻疹疫情。



本港昨日新增兩宗麻疹輸入個案，令今年以來總數增至7宗，是去年全年總數的兩倍，當中5宗涉及到訪泰國、馬來西亞等港人外遊熱點。衞生防護中心展開追蹤調查，呼籲曾與患者乘搭同班航機的人如出現病徵，致電熱線。醫院管理局呼籲曾到受麻疹影響地區的人，回港後若出現病徵，立即求醫。衞生防護中心查詢熱線：2125 2371＼大公報記者 王亞毛



最新兩宗個案包括一名過往健康良好的30歲男子，他不是本港出生，沒接種麻疹疫苗。他本月3日至9日曾到訪印尼，15日由香港乘搭泰國亞洲航空航班FD501往泰國曼谷，16日起出現發燒、出疹和結膜炎，17日由泰國曼谷經航班FD504返港，19日到瑪麗醫院急症室求醫並入院，現時情況穩定。他在本港沒接觸受感染人士，家居接觸者沒出現病徵。



每病者可傳染12至18人



另一宗是過往健康良好的27個月大女嬰，她沒接種麻疹疫苗，潛伏期身處沙特阿拉伯及阿拉伯聯合酋長國，3月15日由杜拜乘搭阿聯酋航空航班EK380返港，16日發燒及咳嗽，19日出疹，20日入屯門醫院急症室求診並入院，現時情況穩定。她的家居接觸者沒出現病徵。



麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高，專家表示，每名麻疹感染者可傳染12至18人，比例遠高於新冠病毒的一傳3至5人。因應麻疹在較擠迫環境有較高傳播風險，衞生防護中心表示，已設立查詢熱線，呼籲曾乘搭有關航班的乘客，如出現麻疹病徵，應致電熱線，由中心提供評估和建議。



專家指出，本港在1967年曾出現麻疹大爆發，當年之前出生的市民，已受天然感染，毋須擔心；但1967年後出生的人，需靠接種疫苗增強保護。



醫院管理局提醒市民，若從受麻疹影響地區回港後出現麻疹病徵，應立即求醫，並避免接觸對麻疹未有免疫力的人士，尤其是孕婦和嬰兒，強調接種疫苗是預防麻疹的最有效方法，未完成接種麻疹疫苗人士應盡快接種。