【
大
中
小
】 【
打 印
】
中國海警局發言人就菲律賓侵闖仁愛礁談話
http://www.CRNTT.com
2024-03-23 13:32:32
中評社北京3月23日電／據中國海警局網站報導，中國海警局新聞發言人甘羽表示，3月23日，菲律賓在上輪運補僅18天之後，違背承諾，再次派出2艘海警船、1艘運補船擅闖中國仁愛礁鄰近海域，圖謀向其非法“坐灘”軍艦實施非正常運補，運送建築材料，借機侵權挑釁滋事，一意孤行蓄意破壞南海和平穩定。現場菲運補船不顧中方多次勸阻警告和航路管制，仍強行衝闖侵入。中國海警依法依規實施規制、攔阻、驅離，處置合理合法、專業規範。我們正告菲方：玩火者必自取其辱，中國海警全時嚴陣以待，堅決維護國家領土主權和海洋權益。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中國海警局就菲律賓侵闖仁愛礁發表談話
(2024-03-23 10:55:41)
楊于勝：“第一擊”警告大於實質開火難收拾
(2024-03-13 00:55:36)
菲律賓南海挑事 邱世卿：配合美國政治需求
(2024-03-08 01:29:43)
菲律賓擬從瑞典購買戰鬥機
(2024-02-28 06:18:47)
菲律賓卡車墜崖事故造成14死3傷
(2024-02-22 11:12:30)
菲美搞“聯合空中巡邏” 南部戰區發聲
(2024-02-21 10:33:14)
8人在菲政府軍與反政府武裝交火中喪生
(2024-02-19 16:47:25)
菲律賓一政府部門收到炸彈威脅郵件
(2024-02-12 15:58:49)
菲律賓山體滑坡事故死亡人數升至54人
(2024-02-12 11:50:32)
中國海警局就菲律賓非法侵闖黃岩島發表談話
(2024-02-12 09:35:48)