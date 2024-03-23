中國海警局發言人就菲律賓侵闖仁愛礁談話

中評社北京3月23日電／據中國海警局網站報導，中國海警局新聞發言人甘羽表示，3月23日，菲律賓在上輪運補僅18天之後，違背承諾，再次派出2艘海警船、1艘運補船擅闖中國仁愛礁鄰近海域，圖謀向其非法“坐灘”軍艦實施非正常運補，運送建築材料，借機侵權挑釁滋事，一意孤行蓄意破壞南海和平穩定。現場菲運補船不顧中方多次勸阻警告和航路管制，仍強行衝闖侵入。中國海警依法依規實施規制、攔阻、驅離，處置合理合法、專業規範。我們正告菲方：玩火者必自取其辱，中國海警全時嚴陣以待，堅決維護國家領土主權和海洋權益。