﻿海關檢冒牌美容機　使用有灼傷風險

中評社北京3月23日電／據大公報報導，海關早前接獲舉報，指位於石門和觀塘的美容院，使用懷疑偽冒的美容儀器提供美容服務，於是派員到相關美容院放蛇，於本月14日及18日拘捕兩間美容公司的兩名董事及一名銷售人員。



共拘兩美容院3人



海關早前接獲舉報，指兩間分別位於石門及觀塘的美容公司涉嫌訛稱以某品牌的美容儀器為客人提供美容服務，但療程中實際使用的美容儀器並非由該品牌廠商生產，經深入調查後，關員分別於本月14及18日喬裝顧客進行試購行動，行動中發現兩間美容公司的職員，在銷售美容服務時涉嫌觸犯《商品說明條例》中應用虛假商品說明的罪行，於是先後拘捕3名年齡介乎36歲至40歲女子，分別是美容院董事及銷售人員，並檢獲兩部懷疑偽冒儀器。案件仍在調查中，被捕人現正保釋候查。



海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組調查主任靳子謙指出，懷疑偽冒儀器的機身側面並無正貨產品的標籤，另外兩部儀器，一部沒有產品標籤，另一部分惟位置與正貨有所不同，冒牌儀器的機身背面和操作手棒亦無正貨會印有的製造商商標；正貨使用高強度聚焦超聲波，即坊間所稱的HIFU技術，是非入侵性的醫美療程，不傷及表面皮膚，從而達至美容效果，但冒牌貨輸出能量方式和正貨有明顯不同，美容效果成疑。



偽冒儀器售價約一萬元，正貨儀器售價則高出幾十倍，而美容療程單次收費約1000元，正貨提供的服務亦是偽冒儀器的好幾倍。海關提醒市民，由於相關療程涉及高強度能量輸出，如使用不當會有紅腫及灼傷等潛在風險，若使用偽冒儀器，潛在風險會更大，呼籲光顧信譽良好的美容院，並向有關商戶多瞭解關於美容儀器的資料。