中評社北京3月23日電／網評：加強宣傳推廣國安條例



來源：大公報 作者：郭一鳴



香江三月春潮湧。3月19日，立法會經過11天日以繼夜密集式的審議，三讀表決全票通過《維護國家安全條例》，特區政府上上下下飲得杯落。負責立法的主要推手保安局局長鄧炳強在表決前致辭，感謝各方對這次立法工作的支持，包括行政長官、各中央機構、所有公務員同事及“我們的問責團隊，特別是律政司和保安局的同事”、立法會主席、法案委員會主席及參與法案委員會的議員，以及在座的每一位議員；他還感謝議會外的政黨、社團、各友好團體以及社會大眾的支持。毫無疑問，今次立法大功告成，是中央支持、全港各界共同努力的結果。



維護國安工作任重道遠



不過，筆者認為，有一個人值得鄧炳強多謝兩次，這個人就是有份參與審議法案的立法會議員、前保安局局長葉劉淑儀，當年葉太負責立法工作，可惜功虧一簣，卻為今次立法成功提供寶貴經驗和教訓。葉劉淑儀在立法會發言果然與眾不同：“這次國家安全立法比我二十一年前時處理肩負更大責任，我很高興今日走到這步。第一、可完成憲制上責任。立了法的話，2014年我相信我們不會出現79日的『佔中』。『佔中運動』，外媒美化為一個雨傘東西，其實已是外部勢力在港搞出來，想顛覆香港社會秩序、推翻政府政策的活動。2019年更有駭人聽聞的暴力行動，想推翻政府、想分裂香港出去。”二十一年人事幾番新，當年的葉太不會想到如今會以議員身份參與審議這條法案，結果全票通過。



如果說當年立了法，就不會發生2014年的非法“佔中”和2019年的黑暴，恰恰證明那次立法的責任非常重大。如果要比較兩次立法的不同，應該是時代不同、大環境不同，最重要一點，是全社會對立法的重要性取得共識。鄧炳強感謝社會大眾支持，不是泛泛客套之詞。



立法通過之後我在電視節目中，對於這次立法會以前所未有的速度審議和通過立法的必要性，談了我的看法。21年前那次推銷立法，特區政府主要理據是完成基本法規定的憲制責任，而今次立法諮詢，除了強調憲制責任，還有現實的必要性和緊迫性。經歷非法“佔中”和修例風波，社會主流民意對於維護國安立法的認識產生重大轉變，在為期一個月的公眾諮詢，特區政府共收到一萬三千多份意見書，當中逾九成八支持立法，已證明這一點。

