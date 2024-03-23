培訓機構卷款跑路多發　亟待加強監管

中評社北京3月23日電／據新華社報導，去年3月，多部門聯合印發《校外培訓機構財務管理暫行辦法》（以下簡稱《辦法》），對校外培訓機構預付費的資金監管提出明確要求，全面規範校外培訓機構財務活動。



記者梳理新華社“全民拍”後台發現，儘管《辦法》已施行1年，但校外培訓機構“卷款跑路”現象仍有發生，專家建議全面壓實監管責任，給相關機構戴上“緊箍咒”。



機構“卷款跑路” 消費者權益受損



浙江省杭州市的林先生為孩子在Isee灰姑娘（蕭山萬象匯校區）報了繪畫課，今年年初，授課老師在還有60節課剩餘時，以“有優惠”為由，讓林先生再次充值一萬餘元之後，機構突然宣布課程停辦，剩餘課時可協調其他機構承接，但要補交一定數額費用。天眼查信息顯示，Isee灰姑娘是愛心灰姑娘（北京）國際教育科技有限公司旗下品牌，擁有100多家芭蕾舞中心。



記者注意到Isee灰姑娘於去年8月3日通過官方微博發布聲明稱，受疫情影響，現金流持續虧損，公司截至2022年底“現金流負近千萬，運營異常艱難。”雖然Isee灰姑娘官方表示，將妥善安置付費學員，但員工和學員家長並不買賬，普遍認為只是個說辭。不少家長質疑為何“明知現金流困難到要關店了，還在讓家長續課”。



Isee灰姑娘學生家長劉女士向“全民拍”反映，自己給孩子在清河萬象匯店購買的120節課價格高達兩萬元，然而課程還未上完機構便倒閉關停，剩餘費用無法退回。記者隨後多次致電該機構，電話內傳出“您所撥打的電話未交電話費”的聲音，無法接通。



3月19日，記者從國家企業信息信用系統上查詢得知，愛心灰姑娘（北京）國際教育科技有限公司依然是在營（開業）狀態，但被列入經營異常名錄，原因是通過登記的住所或經營場所無法與企業取得聯繫。

