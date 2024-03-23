民營經濟發展現場會：強化溝通構建人才優勢　

中評社北京3月23日電／據新華社報導，促進民營經濟發展相關政策備受關注。3月21日至22日，國家發展改革委在浙江溫州召開促進民營經濟發展壯大現場會，釋放出健全完善與民營企業常態化溝通交流機制、構建新的人才優勢等政策新信號。



去年以來，國家發展改革委先後在江蘇無錫、福建晉江召開促進民營經濟發展壯大現場會，今年還計劃在有代表性的地區召開系列現場會。



國家發展改革委副主任趙辰昕說，要將現場會作為與民營企業常態化溝通交流機制的重要組成部分，推動有關部門、地方、廣大民營企業、民營經濟人士等共同研判形勢、研究政策，不斷強化跨部門跨區域的政企聯動。



趙辰昕還介紹，要發揮好各級發展改革系統橫向協調、縱向聯動功能，加快建設好民營經濟發展綜合服務平台，引導各地區持續健全完善與民營企業常態化溝通交流機制，穩妥精準推動解決本地民營企業反映的問題訴求。



隨著一系列政策舉措落地實施，民營經濟發展總體呈現穩中向好基本態勢。今年1至2月，民間投資同比增長0.4%，增速由負轉正；製造業民間投資增長11.6%，增速高於全部製造業投資2.2個百分點；基礎設施民間投資增長7.9%，增速高於全部基礎設施投資1.6個百分點。



溫州是我國民營經濟發展的標誌性地區之一。2023年，溫州規上民營工業增加值同比增長9.9%。



“民營經濟在轉型突圍中依然充滿韌勁和活力，民營企業在苦練內功中依然堅持創新合作，民營企業家精神在傳承發展中依然綻放激情和信心。”溫州市委書記張振豐說，溫州將加快發展新質生產力，全力打造民營企業的興盛地、營商環境的新高地。

