中國摩托車在厄瓜多爾口碑、銷量“雙豐收”

中評社北京3月23日電／據新華社報導，沒有猶豫，45歲的普羅亞尼奧選擇了一輛黑紅相襯的中國品牌摩托車。在海拔2850米的厄瓜多爾首都基多當快遞員，沒有一輛“像樣的坐騎”可不行。



“每天在大街小巷穿梭，風雨無阻。”普羅亞尼奧告訴新華社記者，做快遞員對交通工具要求較高，在同行推薦和多方比對下，他最終選擇了這輛燃油效率高、價格實惠的輕型摩托車。



目前，大約有30個來自中國的原裝或組裝摩托車品牌進入厄瓜多爾市場，部分品牌和車型已成為當地消費者首選。記者從厄瓜多爾汽車工業企業協會瞭解到，2024年前兩個月，中國品牌鑫源占據厄全國摩托車銷量榜首。



走進基多北部的“大師摩托”經銷店，琳琅滿目的摩托車整齊擺放，不時有顧客進店詢問。“大師摩托”市場營銷經理傑茜卡·加拉爾薩告訴記者，店裡出售多國品牌的摩托車，但中國品牌是最受歡迎的。



“中國摩托車設計新潮，功能在不斷迭代中更加完善，ABS制動器、高性能發動機等硬件保障了安全和穩定性，‘越野’‘街頭’等多系列為不同行業和年齡段人群提供豐富選擇。”加拉爾薩說，中國品牌摩托車質量過硬、性價比高，很多消費者慕名前來。



不僅是厄瓜多爾，中國摩托車在整個拉美地區的熱度都在不斷攀升。中國摩托車商會1月發布的數據顯示，2023年中國面向拉美地區出口摩托車整車443.4萬輛，同比增長13.6%，出口額為181.28億元，同比增長12.2%。

