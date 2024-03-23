長遠房屋策略是時候改變了＼立法會議員洪雯

中評社北京3月23日電／據大公報報導，特區政府2014年重啟《長遠房屋策略》（簡稱《長策》），至今踏入第十年。回顧過去的十份年度進度報告，我只能慨嘆我們的《長策》既不長遠、亦無策略，更加無願景、無靈魂。《長策》十周年之際，我們需要在根本邏輯上進行調整，提出真正的、有遠見的策略，從盲目追隨市場需求，轉向引導市場需求、達至我們的願景。



簡單來說，目前《長策》的基本邏輯就是審視當前房屋的供需狀況，並根據人口等發展趨勢，預測未來十年的房屋需求數量，然後提出“扭轉供需失衡”的解決方案，即能滿足這些需求的“策略”。這是香港公共政策制定最典型的思維——“需求驅動”（demand－driven），或者說“市場驅動”（market－driven）模式：市場需求什麼、需要多少，決定了政府會提供什麼、提供多少。



需求驅動模式缺陷明顯



這種模式當然有其可取之處，比如能回應市場需求，不太會出現沒有足夠需求的“大白象工程”。但同時，其缺陷也極為明顯：我們很少思考，市場上的這些需求合不合理？盲目滿足這些需求會出現怎樣的結果？這些需求應不應改變？應朝哪個方向改變？如何引導需求、塑造需求去實現這種改變？——我認為，這才是真正的“策略”；僅僅被動地預測和追逐需求，那是“頭痛醫頭腳痛醫腳”，是低層次策略。



房屋一旦建成，要用最少50年，資源將鎖在其中50年；我們必須思考，在未來50年間，香港的房屋構成應該如何演變？我們希望有多少人住在為基層提供的收入長期受限的公屋中？多少人能往上流動、自置居所？多少人可以租住可負擔的房屋？——即是說，我們需要回答，我們的願景是什麼？如何在服務市場需求的同時，引導市場需求，達至這一願景？



上述問題在《長策》中根本未觸及。報告中提出的各種“策略”，只不過是實現供需平衡的手段。如果說“供需平衡”就是我們的願景，我只能說，這個願景格局太小、層次太低！

