中評社北京3月23日電／據光明日報報導，中國互聯網絡信息中心（CNNIC）22日在京發布第53次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》。報告顯示，截至2023年12月，我國網民規模達10.92億人，較2022年12月新增網民2480萬人，互聯網普及率達77.5%。互聯網在加快推進新型工業化、發展新質生產力、助力經濟社會發展等方面發揮重要作用。



我國網絡基礎設施建設持續加強，服務質量深度優化。截至2023年12月，IPv6地址數量為68042塊／32，國家頂級域名“.CN”數量為2013萬個，互聯網寬帶接入端口數量達11.36億個；累計建成5G基站337.7萬個，發展蜂窩物聯網終端用戶23.32億戶；由5G和千兆光網組成的“雙千兆”網絡，全面帶動智能製造、智慧城市、鄉村振興、文化旅遊等領域創新發展。



報告指出，2023年我國持續加快信息化服務普及，數字鴻溝不斷縮小。一是城鄉上網差距進一步縮小，農村地區互聯網普及率為66.5%，較2022年12月提升4.6個百分點；二是群體間數字鴻溝持續彌合，2577家老年人、殘疾人常用網站和App完成適老化及無障礙改造，超過1.4億台智能手機、智能電視完成適老化升級改造；三是公共服務類應用加速覆蓋，網約車、互聯網醫療用戶規模增長明顯，較2022年12月分別增長9057萬人、5139萬人，增長率分別為20.7%、14.2%。