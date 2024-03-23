利率“轉正”，日本經濟仍需“溫和療愈”

中評社北京3月23日電／據光明網報導， 3月19日，日本央行宣布結束執行了17年的負利率政策後，日本股市依舊看漲，同時日元匯率持續下跌，與正常情況下的加息邏輯恰好相反。一般來說，加息緊縮流動性，股市會跌；利率提高，資金流入，匯率會升。然而，日本股市特別是日元對美元匯率再度跌破150∶1關口，其背後暗含的是哪一套邏輯？



日元基本面缺乏支撐



日本央行宣布結束負利率政策，時隔17年首次加息，日本金融政策從多年來的“異常”邁出了走向“正常”的第一步。日本媒體分析指出，結束負利率政策後，只是在名義上退出維持了8年的收益率曲線控制（YCC）政策，日本央行還將繼續維持寬鬆的貨幣政策環境，不會像美聯儲那樣激進加息。



綜合日媒報導，為了降低加息對市場的刺激和影響，有關結束負利率政策的信息發布釋放出更多利好：繼續承諾購買債券，保持寬鬆；日本央行的加息政策將是漸進式的，而鑒於日本利率仍處於較低區間，此舉對日本股市的上漲預期影響較小。



應該說，日本央行只是終結了負利率將利率升至0～0.1%，所以短期不會有實質性影響。而且日元和美元地位並不對等，日本不可能像美國那樣持續激進加息。對於剛剛走出通縮陰影的日本而言，久病不能用猛藥，而是需要“溫和療愈”。



實際上，日本央行的加息不代表新的周期，日本大規模的貨幣寬鬆環境仍將持續。日本有一個龐大的國債市場，規模達1300萬億日元，差不多是日本GDP的2.5倍。其中超過一半的持有者是日本央行，其餘的持有者主要是日本的金融機構和個人投資者。日本央行表示，如果長期利率迅速上升，可能增加日本政府債券購買金額，進行固定利率購買操作。在收益率快速上升的情況下，日本央行將做出靈活的反應，比如增加日本國債的購買量。由於日本國債市場的規模實在太大，如果貿然大幅加息，很可能導致國債市場崩盤。國債市場是日本現在最大的泡沫，可以說是日本最大的金融風險，所以日本對於加息一直都保持著格外謹慎的態度。

