破解養老金融發展難點

中評社北京3月23日電／據經濟日報報導，今年的《政府工作報告》提出，大力發展養老金融；在全國實施個人養老金制度，積極發展第三支柱養老保險。當前，在人口老齡化背景下，實現養老服務可持續，需要充分發揮養老金融的基礎性作用。



金融與銀發經濟相結合，構成養老金融。發展養老金融，是為了更好滿足人民的多樣養老需求，帶給百姓更多更強的獲得感、安全感和幸福感。2012年以來，有關部門先後出台一系列促進養老金融發展的政策，如《關於金融支持養老服務業加快發展的指導意見》《關於推動個人養老金發展的意見》《關於發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》等。在此引導下，我國養老金融發展初見成效，呈現全方位、縱深化發展態勢。



一方面，養老金投資規模不斷擴大。《中國養老金融發展報告（2023）》顯示，2022年全國養老金市場運營規模為8.4萬億元，占積累規模的比例達58%；預計2030年將達到20萬億元，占比達到70%。養老金融產品日益多元化，數據顯示，2023年末，個人養老金產品增加至753只，包括儲蓄類、基金類、保險類、理財類等產品。



另一方面，養老產業投融資日漸多樣化，如貸款、債券、PPP模式、產業基金、股權基金等。境外投融資也逐漸增多，如美、澳、日、法等國養老企業以合作、獨資等形式逐漸進入我國市場，對擴大產業融資、提升服務質量、增加產品供給等發揮了重要作用。



但須清醒認識到，我國養老金融依然處於發展初期，還存在養老金融機制設計不健全、資產管理能力不高、發展不平衡不充分等問題。對此，需多措並舉，破解難點，改善問題，提升發展水平。



做好養老金各支柱的協調建設。以賬戶制為基礎，加大政策支持，推進養老金投資多元發展，宣傳解釋好養老金體系中各支柱的作用及重要性，進一步引導群眾參與第二、三支柱養老保險，促進企業、職業年金及個人養老金快速發展。成立專門機構，對養老金融發展提供幫助，確保各項政策及時有效落實。

