海南保亭發展旅遊康養特色產業

中評社北京3月23日電／據經濟日報報導，森林覆蓋率達84.87%，每立方厘米空氣負氧離子達8200個以上……地處海南生態核心區，被譽為“海南綠肺”“天然氧吧”的保亭黎族苗族自治縣，正走出一條既有含金量又有含綠量的高質量發展之路。



就地實現增收



走進保亭黎族苗族自治縣三道鎮甘什村什進村民小組，青山綠水間，獨具黎族風情的樓房引人注目，村民們在院子裡聊天、孩童們在田野裡嬉戲，禾苗隨風輕搖，一幅歲月靜好的鄉村生態美景展現在眼前。



“別看現在村子這麼美，之前我們村可是保亭有名的貧困村咧！”什進村村民小組組長董選告訴記者，當時村裡基礎設施建設落後，改造之前住的是低矮破舊的瓦房、茅草屋，除了傳統種植和養殖收入之外，村裡人基本上沒有其他的收入來源。



時至今日，保亭將少數民族的民俗生活與旅遊業有機結合，把舊村莊變成經營型的旅遊新村，從而帶動農村產業結構調整，轉變村民生產經營觀念，促進農民增收致富。這種模式打破了傳統旅遊開發“景區一片繁榮、周邊依舊貧窮”的局面，豐富生態旅遊的基本內涵，加快了和美鄉村建設進程。



“我們始終把改善民生福祉作為出發點，讓群眾共享發展成果。”保亭黎族苗族自治縣副縣長呂妍介紹，什進村在開發過程中實施“大區小鎮新村”區域聯動開發模式，在“不離鄉、不離土、不失地、不失居”的前提下成為旅遊直接從業者，獲得青苗補償、工資收入、土地和酒店分紅等多項收入，就地實現增收，吃上“旅遊飯”。

