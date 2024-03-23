有效激發設備更新市場潛力

中評社北京3月23日電／據經濟日報報導，國務院日前印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，提出從4方面實施設備更新行動。工業、農業、教育、醫療、文旅等設備涉及產業基礎與民生福祉，此輪大規模設備更新行動如何推動？



年規模超5萬億元



隨著新型工業化深入推進，工業、農業、建築等領域設備更新換代需求巨大。國家發展改革委主任鄭栅潔表示，2023年我國工業、農業等重點領域設備投資規模約4.9萬億元。初步估算，設備更新將是一個年規模5萬億元以上的巨大市場。



《行動方案》聚焦工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療7個領域，提出要推進重點行業設備更新改造，加快建築和市政基礎設施領域設備更新，支持交通運輸設備和老舊農業機械更新，提升教育文旅醫療設備水平。明確到2027年，上述領域設備投資規模較2023年增長25%以上。



“《行動方案》為未來幾年我國工業領域設備更新明確了投資方向，將有效激發工業領域設備更新潛力，增加先進產能，提高生產效率。”中國信息通信研究院院長餘曉輝認為，工業既是各類設備的供給方，也是需求方，推動大規模設備更新既能拉動有效投資，也能提升發展質效，對推進新型工業化、建設現代化產業體系具有重要意義。



中國宏觀經濟研究院經濟研究所副所長吳薩表示，《行動方案》結合各類設備差異化需求，系統部署更新行動，有序推進再製造和梯次利用。在拉動有效投資基礎上，進一步激發潛在消費，形成消費與投資相互促進的良性循環，切實增強經濟活力，改善社會預期，鞏固內需復甦態勢。

