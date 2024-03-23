﻿出土金覆面　助探三星堆文明源流

中評社北京3月23日電／據大公報報導，包括河南鄭州商都書院街墓地在內的10個考古項目，入選22日在北京揭曉的2023年度全國十大考古新發現。其中，鄭州商都書院街墓地不僅填補了商代青銅文化、黃金文化的空白，還出土了目前最早用於喪葬禮儀的金覆面，比三星堆黃金面具大致早100多年，為三星堆黃金面具文化的來源提供了考古實證。據悉，這一發現為探討中原商文明與巴蜀地區三星堆文明的交流提供了嶄新視角。＼大公報記者 江鑫嫻北京報導



國家文物局副局長、中國考古學會副理事長關強現場公布了2023年度中國十大考古新發現，按時代排序分別是：山東沂水跋山遺址群，福建平潭殼丘頭遺址群，安徽郎溪磨盤山遺址，湖北荊門屈家嶺遺址，河南永城王莊遺址，河南鄭州商都書院街墓地，陝西清澗寨溝遺址，甘肅禮縣四角坪遺址，山西霍州陳村瓷窰址，南海西北陸坡一號、二號沉船遺址。



中國考古學會理事長、中國社會科學院考古研究所所長陳星燦在總結今次評選特點時表示，首先是入圍終評的22個項目，時間範圍跨度之大前所未有，從十萬年左右的舊石器時代到抗日根據地遺址。其次是遺址的空間範圍廣，能夠從東南沿海到西北邊陲，從海拔4700米的青藏高原到南海西北陸坡水下1500米的沉船遺址。



含金量84.36% 覆蓋墓主臉上



其中，鄭州商都書院街墓地位於鄭州商都內城東南，這是一處商代白家莊期具有兆域性質的高等級貴族墓地。墓地結構布局清晰，年代明確，展示了中商早期高等級貴族喪葬禮制的規範，這是中央王朝都城內迄今所見年代最早的具有兆域性質的高等級貴族墓地，凸顯諸多禮制性的制度創新，也填補了商代青銅文化、黃金文化等相關文化空白。



“這是70年來，鄭州商城遺址首次發現青銅器數量最多，玉器最多、金器最多、殉狗坑最多的墓葬。”中國社會科學院學部委員、歷史學部主任王巍表示，特別值得注意的是，墓地中出土了一件金覆面。“此前，我們高度關注三星堆遺址出土的金面具。沒有想到比三星堆遺址早100多年，在商王朝居然有黃金做覆面的習俗。這為研究三星堆黃金面具的來源，提供了一個重要的信息”。



據瞭解，這件金覆面為扇貝形結構，無穿孔，周緣內捲用於鈎扯物品固定，長18.3厘米，寬14.5厘米，重43.52克，含金量為84.36%。專家推測，其下鈎掛有機質的襯托物，覆蓋在墓主人臉上。金覆面是三星堆黃金面具文化的重要來源，這一發現為探討中原商文明與巴蜀地區三星堆文明交流提供了嶄新視角。



玉戈銅器 體現夏代禮樂制度



此外，書院街墓地出土的大玉戈、青銅禮器、綠鬆石鑲嵌器等源自二里頭文化，體現了對夏王朝禮樂制度的繼承和創新。



每年一度的十大考古新發現備受各界關注。“我們要讓民眾看到，考古不是挖寶，既有學術目的也有科學嚴格的規範。而每個考古發現都或多或少能夠讓大家瞭解到祖先創造的歷史文化和輝煌文明。”王巍說。