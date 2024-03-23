中評社北京3月23日電／據經濟日報報導，年輕人為啥愛逛商場地下一層，一度引發媒體討論，而商場一層作為門面擔當，同樣是吸睛的存在。這裡不僅有光彩奪目的黃金珠寶和化妝品櫃台，近些年還出現了新的成員——新能源汽車。那麼，商場一層為什麼賣這些呢？



要探究商場一層的秘密，首先得從經濟學的坪效說起。簡單來說，坪效是單位面積的效益，衡量的是商場每平方米面積所產生的銷售額。高坪效的業態通常會占據商場的核心位置，黃金珠寶和化妝品便是其中的佼佼者。



化妝品店坪效相對較高。一方面是單價較高，市場需求量大；另一方面化妝品的毛利率也相當可觀。儘管近年來，化妝品櫃台受到線上銷售的衝擊，線下銷售額有所減少，但一線品牌仍偏好在商場一層設門店，商場也樂於在一層引進大牌化妝品店，前者是為了宣傳和定位，後者是為了門面，雙方各取所需。



黃金珠寶同樣不容小覷。作為貴重物品，黃金珠寶具有極高的單價和保值投資屬性，因此深受消費者的喜愛。知名黃金品牌的毛利率能達到20%以上，鑽石品牌的毛利率甚至更高。此外，商場一層為消費者提供了直觀感受黃金珠寶魅力的場所，精致的陳列與專業的燈光，讓黃金珠寶更顯璀璨，消費者得以近距離欣賞珠寶的精細工藝和獨特設計。黃金珠寶這一極其倚重線下體驗的品類不僅為商場帶來了豐厚的利潤，也發揮了引流的作用。



出現在一層的，往往是賣得最好的，或者當下最火、承租力最強的業態與品牌。



近年來，新能源汽車也陸續開進商場一層，這又是為什麼呢？傳統燃油車的銷售主要通過4S店進行，4S店一般位於城郊地帶，燃油車種類繁多的售後保養維修是其利潤的主要來源。沒有複雜機械結構的新能源汽車則不同，利潤主要來自賣車本身。除此以外，新能源汽車品牌的銷售往往採用極致單品策略，主推幾款車型。對於有車輛陳列空間的商場來說，在一層展示酷炫的新能源汽車變得越來越常見。

